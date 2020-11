Yüksekova’da çamura saplanan at kurtarıldı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çamura saplanan at kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Esendere beldesinin Yılmazlar Mahallesi’nde çamura saplanan at için belediye ekipleri hemen harekete geçti. Belediye ekiplerinin büyük uğraşları sonucu at saplandığı yerden kurtarıldı. Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yılmaz Mahallesi'nde bir atın çamura saplandığını gören vatandaşların kendilerine haber verdiğini söyleyerek, “Olay yerine giden ekiplerimiz, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından atı saplandığı yerden kurtardılar. Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

