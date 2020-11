Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde rögar çukuruna düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı.

Beldenin Yılmazlar Mahallesi'nde, dün akşam rögar çukuruna düşen atı gören vatandaşlar, durumu Esendere Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekipler gelinceye kadar, vatandaşlar atı kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı, ancak sonuç alınamadı. Gelen ekipler, atı çıkaramayınca iş makinesi getirildi. İş makinesiyle rögarın çevresi genişletilerek at kurtarıldı.

Yorgun düşen at, bir süre sonra ayağa kalktı. Bir vatandaşın ahırına götürdüğü atın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-11-28 10:28:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.