Hakkari Üniversitesi’nin kampüsü asfaltlandı

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Hakkari Üniversitesi’nin kampüsü asfaltlanarak, güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Keklikpınar Mahallesi'nde bulanan üniversite kampüs alanındaki hizmet binaları ve lojmanlarının bitirilmesinin ardından, kampüs yolunda asfalt çalışması başlatıldı. Yolların asfaltlanmasıyla güzel bir görünüme kavuşan kampüste çalışmalar aralıksız devam ederken, çalışmaların bitmesiyle birlikte üniversitenin yeni yerine taşınacağı öğrenildi.

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