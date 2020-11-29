Yüksekova'da kar

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– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar ile kar kalınlığı 10 santimi buldu.

İlçede günlerdir kar yağışı aralıklı olarak sürerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimi buldu. Kar yağışı nedeniyle belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri hazır bekletilirken, yetkililer yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.

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