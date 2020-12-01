Başıboş sokak hayvanları uzman ellere emanet

Hakkari’de başıboş sokak hayvanları uzman ekipler tarafından yaraları sarılarak doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor.
Duyarlı vatandaşlar tarafında Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirilen köpek, uzman ekipler tarafından ilk muayenesi yapılarak müşahede altına alındı. Kliniğine getirilen onlarca kedi ve köpeğin yaralarını saran belediye ekipleri, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına geri bırakıyor.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, duyarlı vatandaşların yardımı ile kliniğe ulaştırılan hayvanların uzman ellerde tedavi edildiğini belirterek, tedavilerinin ardından yaşam alanlarına bırakıldığını ifade ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.