Enis bu kez kardan pastayla değil, 7 katlı gerçek pastayla doğum gününü kutladı



Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Altonoluk köyünde, babasının kardan yaptığı temsili pastaya üfleyen Enis Çakmak (4) bugün 7 katlı gerçek pastanın üzerindeki mumları üfledi. Baklavacı Fuat Erdil tarafından Enis'e götürülen pasta, köydeki tüm çocuklara dağıtıldı.

Yüksekova'ya 10 kilometre mesafedeki Altınoluk köyünde yaşayan 2 çocuk babası Hekim Çakmak, etkili olan kar yağışı ve pandemi nedeniyle ilçeye inemeyince dün doğun günü olan oğlu Enis'e pasta alamadı. Baba Çakmak, oğlunu mutlu etmek için evinin önünde, kardan 4 katlı temsili pasta yaptı. Babasının kardan yaptığı pastadaki mumları üfllediği anlar sosyal medyada paylaşılınca haberlere konu olan Enis'e bugün sürpriz doğum günü pastası geldi.

İlçede 26 yıldır baklavacılık yapan Fuat Erdil, üzerinde Enis'in fotoğrafının bulunduğu 7 katlı pasta ve çok sayıda oyuncak alarak Altınoluk köyüne gitti. Enis, pastadaki mumları üfleyip, kestikten sonra Fuat Erdil ve çalışanları, pastayı köydeki çocuklara dağıttı.

Erdil, çocuklara ayrıca oyuncaklar hediye etti.

Baklavacı Fuat Erdil, "Yüksekova'da çetin geçen kış şartları ve pandemi nedeniyle Yüksekova'ya gelemeyen Enis'in babası Hekim kardeşimiz, kardan pasta yaparak çocuklarını sevindirmiş. Ben de bu çocukları sevindirmek için 7 katlı pasta yaparak, buradaki bütün çocuklara dağıttım. Unutmayalım ki en güzel bağ sevgidir" dedi.

Kar yağışı ve koronavirüs nedeniyle ilçe merkezine gidemediğini söyleyen 2 çocuk babası Hekim Çakmak da, "4 yaşındaki çocuğumun doğum günüydü. Evin bahçesinde kardan 4 katlı pasta yapıp, çocuğuma sürpriz yaptım. Doğum gününü bu şekilde kutladım. Çocuğum çok sevindi. Telefonumla fotoğraflarını çektim ve sosyal medyada paylaştım. Sabah ise Yüksekova'nın meşhur baklava ustası Fuat Usta Enis için 7 katlı pasta köye getirip doğum gününü kutladı. Çocukları sevindirdi. Allah da onların çocuklarını sevindirsin. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-12-01 13:36:25



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