Vali Akbıyık sınırda ziyaretlerde bulundu

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Irak sınırındaki Derecik ilçesini ziyaret eden Vali Akbıyık, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

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