Bayan kuaförler hijyende tam not aldı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteKİ bayan kuaförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların daha hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundular. Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen denetimlerde kuaför salonlarının iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Kuaförde kullanılan malzemelerin hijyen durumunu da inceleyen ekipler, iş yeri temizliği, düzeni, kullanılan ürünlerin durumu ve kullanım izni ile onayı olup olmadığı, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri, portör muayene kartları, bir iş yerinde bulunması gereken temel unsurlar, tuvalet, ecza dolabı kontrolü gibi birçok konuda incelemelerde bulundular.

Yapılan denetimler sırasında bayan kuaförlerin tüm uyarılara uyduğu tespit edilirken, zabıta ekipleri ise bu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ederek başarıların devamını dilediler.

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