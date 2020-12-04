Hakkari, havası en kirli üçüncü il



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de havası en temiz il Bursa olurken, Düzce ve Ankara'dan sonra Hakkari ise en kalitesiz havayı soluyan üçüncü il olarak açıklandı. Kente yaşayan vatandaşlar, yetkililerin hava kirliliğine yönelik önlem almasını istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi, Türkiye'de havası en kalitesiz ve en temiz illeri açıkladı. Verilere göre Türkiye'de havası en temiz il Bursa oldu. Düzce ve Ankara'da sonra Hakkari ise Türkiye'nin en kirli havasını soluyan üçüncü il olarak belirtildi. Kirli havanın önüne geçilmesi için geçen yıl kentin bir bölümüne doğalgaz hattı çekilirken, hat çekilmeyen ev ve binalarda hala kalorifer sistemi devam ediyor. Sabah saatlerinde yakılan kalorifer dumanı, şehir merkezini adeta bir bulut tabakası gibi kaplıyor.

'KÖMÜR DUMANI, İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, normal şartlarda doğasıyla güzel olan Hakkari havasının güzel olduğunu, ancak kışın yakılan kalorifer dumanı nedeniyle kirli havanın kentin üzerini bir bulut tabakası gibi kapladığını söyledi. Saklı, "Kömür dumanı havayı iyice bozuyor. Bu da insan sağlığı için büyük bir tehlikedir. Hem insanın ciğerleri hem de nefesi için büyük bir zararı var. Bunu doktorlar söylüyor. Hakkari merkezin bir kısmına doğalgaz verilmeye başlandı. Umarım kısa bir süre içerisinde bu kirli hava Hakkari üzerinden kalkar. Hakkari, havası temiz olan ilk 50 il arasına girer inşallah. Umudumuz kısa bir süre içerisinde doğalgazın ilçelere de verilmesi. Biliyoruz ki; Şemdinli de temiz bir şehirdir. Ancak kışın yine kalorifer dumanı nedeniyle havası bozuluyor. Bu insanın sağlığını tehlikeye atıyor. Malum pandemi en çok insanın ciğerleri üzerinde etkili oluyor. O yüzden hem pandemi, hem de kirli hava insanları olumsuz etkiliyor" dedi.

Vatandaşlar, doğası ile herkesi hayran bırakan Hakkari'nin kışın yakılan kaloriferden çıkan dumanın, kentin üzerini bir bulut tabakası gibi kapladığını dile getirdi. Kirli havanın ciğerleri etkilediğini, koronavirüsün de en fazla yine ciğerlere zarar verdiğini ifade eden vatandaşlar, bir an önce kentte önlem alınmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-12-04 08:27:50



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