Jandarmadan Yüksekovalı kadınlara eğitim

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– Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Yüksekovalı kadınlara ‘Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ hakkında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Yüksekova Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden 100 kadına; kadın haklarının korunması, kadınların bilinçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve KADES’in tanıtılması maksadıyla bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitime katılan 100 kadının telefonuna KADES uygulaması da indirildi.

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