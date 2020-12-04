Yüksekova'da ağaçlar dondu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi yaşamı olumsuz yönde etkilerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sisin de etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan ilçede, hayat adeta buz kesti. Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucu ilçe merkezindeki ağaçlar buz tuttu. Dondurucu soğukla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı.

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