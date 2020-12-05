Hakkari sessizliğe büründü

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Hakkari’deki caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yüzlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan Cumhuriyet ve Bulvar Caddesi sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde kentin birçok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettirdi. Sessizliğe bürünen Hakkari’nin Cadde ve sokakları güvenliği sağlayan polis ekipleri ve paket servisi yapan esnaflara kaldı.

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