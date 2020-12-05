"Sokağa çıkma yasağından haberim yoktu" dedi, cezadan kurtulamadı

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında, denetim yapan polis, "Sokağa çıkma kısıtlamasından haberim yoktu" diyen vatandaşa, ceza uyguladı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Hakkari'de Bulvar, Cumhuriyet ve Altay Ccaddeleri boş kaldı. Polis ekipleri ise kentin birçok noktasında denetim yapıyor.

Denetimde yolda yürüyen bir vatandaş, kendisini durdurup kimlik kontrolü yapan polislere"Benim sokağa çıkma yasağından haberim yok. Arkadaşımın evinde kalmıştım. Evime dönüyorum" dedi.

Polis, adı açıklanmayan vatandaşa para cezası uyguladı.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-12-05 13:28:23



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