Yüksekova'da boş caddede temizlik yaptı

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir temizlik işçisi, kısıtlamayla birlikte boşalan caddede temizlik yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Yüksekova'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri birçok noktada denetim yaparken, bir temizlik işçisi ise ilçenin işlek yeri olan Cengiz Topel Caddesi´nde temizlik yaptı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-12-05 15:02:16



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