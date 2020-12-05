Yıldırım-2 Cilo/Kasran Operasyonu'nda silah ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kasran Vadisi bölgesinde 15 tim ve 210 personel ile gerçekleştirilen Yıldırım2 CİLO/KASRAN operasyonu kapsamında sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 4 Aralık 2020 günü Çukurca ilçesi Kasran Vadisi bölgesinde 15 tim ve 210 personel ile gerçekleştirilen Yıldırım2 CİLO/KASRAN operasyonu kapsamında 1 adet sığınak içerisinde operasyon birliklerine ve araçlara eylem yapmak amacıyla gizlenmiş şekilde; 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 482 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 27 adet M16 Piyade Tüfeği Fişeği, 19 adet Bixi Fişeği, 1 adet büyük telsiz, 6'lı güneş enerjisi paneli, 1 adet güç kaynağı, Telsiz kod tabloları, EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneğinde kullanılmak üzere pil blokları ve kabloları, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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