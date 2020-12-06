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Hakkari'de, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

DHA

Hakkari'de, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Kasran kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede 'Yıldırım-2 Cİlo/Kasran' adıyla düzenledikleri operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Yapılan aramada 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 482 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 27  M-16 piyade tüfeği fişeği, 19 adet bixi fişeği, 1 büyük telsiz, 6'lı güneş enerjisi paneli, 1 güç kaynağı, telsiz kod tabloları, EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneğinde kullanılmak üzere pil blokları ve kabloları ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede, operasyonlar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-12-06 11:01:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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