Hakkari’de pastane imalathaneleri denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pastane imalat ve satış yerlerinde denetim yaptı.

Hakkari’de faaliyet gösteren pasta imalat ve satış yerini denetleyen ekipler, iş yerlerinin genel kurallara uyduğunu saptarken, eksiklikleri tespit edilen iş yerlerine de süre verdi. Zabıta Müdürü Adil Demir, halkın en temiz şartlarda gıda ürünlerine ulaşması için sık sık denetimler yaptıklarını belirterek, “İmalathanelerde satış yerlerine kadar işletmelerin her alanını kontrol altında tutup denetliyoruz. Halkın sağlığı ile oynayan işletmelere kesinlikle taviz vermiyoruz. İlk etapta imalathanelerde çalışan personelin temizliğine dikkat ettiği görüldü. Eldiven, bone ve önlük takıp takmadıklarına bakıyoruz. Un çuvallarının altında plastik aparatların bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Amacımız vatandaşın en kaliteli ürünleri en temiz yerlerden alıp tüketmesini sağlamaktır. Denetimlerimiz sürekli devam ediyor. Kurallara ve temizliğe uymayan işletmelere, insan sağlığını tehdit edecek ortamlarda imalat yapan işletmelerin takipçisi olacağız. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli ve işletme sahiplerinin bunlara uyduğunu tespit ettik” dedi.

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