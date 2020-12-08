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Hakkari’de ara sokaklara asfalt serildi Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Bu yıl 22 kilometre beton ve asfalt yol yaptık”

İHA

Hakkari’de ara sokaklara asfalt serildi Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Bu yıl 22 kilometre beton ve asfalt yol yaptık”

Hakkari’de birçok mahallenin beton ve sıcak asfalta kavuşmanın ardından ilk defa bir mahallenin ara sokaklarına da asfalt serimi yapıldı.
Hakkari Belediyesinin 20202023 Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Tarihten ilk defa Gazi Mahallesi Av. Muhsin Zeydan Caddesi üzerinde bulunan ara sokaklarda sıcak asfalt serildi. Sabah saatlerinde başlayan asfalt çalışması akşama kadar devam etti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte bozuk olan yolları kademeli bir şekilde beton ve asfaltla kapladıklarını ifade ederek, hedeflerinin 3 yıllık program dahilinde 40 kilometre yol asfaltlamak olduğunu, bunun da 22 kilometresini bitirdiklerini söyledi. Hava şartlarına bağlı olarak ara sokakları da asfaltlayacaklarını belirten Vali Akbıyık, “Hakkari’nin her yerinde büyük bir seferberlik, her yer inşaat alanı, Hakkari halkı bu yapılanlarla her konuda sosyal, kültürel ve ekonomik daha iyi hayat şartlarına kavuşacak” dedi.
Gazi Mahallesi Muhtarı Nihat Yür ise özverili çalışmalardan dolayı Vali Akbıyık’a mahalle sakinleri adına teşekkür ederek, “Mahalle araları asfaltlandıktan sonra ara sokaklarda asfaltlanmaya başlandı” diye konuştu.
Bir mahalle sakini de, yaklaşık 30 yıldır burada ikamet ettiğini ve ilk defa asfalt yapıldığını belirterek, “Valimiz ve belediye başkan vekilimize teşekkür ediyoruz. Yeni yapılan yollar gayet iyi ve güzel” ifadelerini kullandı.
Yapılan asfalt çalışmalarına bazı mahalle sakinleri ise ellerine aldıkları küreklerle destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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