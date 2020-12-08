Yüksekovalı kayakçılar Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor



Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), DHAHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kayak sporcuları kırsal kesimlerdeki kar yağışı ile birlikte antrenmanlara başladı. Kamışlı köyü yakınlarında sosyal mesafe kuralına uyan 70 sporcu, antrenörleri eşliğinde haftanın 3 günü antrenman yaparak Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyorlar.

Yüksekova´da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayak takımı, 2021 Türkiye şampiyonluğuna hazırlamak için yoğun çaba gösteriyor. Aralarında ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan milli sporcuların da yer aldığı kayak takımı, yazın karayolunda tekerlekli kayak, kışın da karla kaplı dağlarda kayak yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyü yakınlarında bulunan dağlık alanlarda antrenmanlarını yapan 70 sporcu, çalışmalarını antrenörler Kenan Ören, Fikret Ören, Erkan Orhan, Bayram Oren, Şefik Yaşar, İrfan Değenek, Siti Ören ve Rojbin Ören gözetiminde sürdürüyor.

Kar yağışının ardından bölgede soğuk havaların etkili olduğunu belirten sporcu Sedanur Taşçı, şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi. Taşçı, "Geçen yıl başladım ve ilk kez girdiğim Türkiye şampiyonasında Türkiye 3´üncüsü oldum. Kayak pistimizi de antrenörlerimizle birlikte kendimiz açıyoruz. Kayak yapmak hem zevkli hem de zor. Malzeme konusunda sıkıntı yaşayınca arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Burada Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. Amacımız Hakkari'nin adını iyi yerlere taşımak" dedi.

Zor koşullarda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Rojbin Aşkan ise, "Yetenekliyiz, başarılıyız anacak kayak tamları konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ben de alanımda Türkiye 3´üncüsü oldum. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacım Türkiye birincisi olmak ve bu soğuk havalar birinci olmama engel olmayacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-12-08 10:37:41



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