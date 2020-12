Yüksekovalı kayakçılar, zor şartlara rağmen sevdalarından vazgeçmiyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sis ve soğuk havaya rağmen kayakçılar antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Ulusal ve yerel müsabakalara hazırlanan Yüksekovalı kayakçılar, çetin kış mevsiminin yanında bir de imkansızlıklarla mücadele ediyor. Tüm zorluklara rağmen çalıştıklarını belirten beden eğitimi öğretmeni ve milli takım antrenörü Rojbin Ören, Yüksekova'nın ilk kadın sporcusu olduğunu söyleyerek, "Tekerlekli kayak, biantlom ve kayaklı koşuda toplam 3 branşta milli sporcuyum. İlçede ilk kadın milli sporcu benim. Özellikle kız çocuklarına yönelik sporcu çalıştırmaya özen gösteriyorum. 33 milli sporcumuz var ve 110 sporcumuz şu an aktif bir şekilde antrenman yapmaktadır. Coğrafyamız çok sert ve zor koşullara sahip. Kar çok fazla yağmadığı için şu an biz kendi antrenmanlarımızla karın imitasyonunu çalışıyormuş gibi çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız şu an dağda 10 kilometre baton yürüyüşü yapacak şekilde antrenman yapıyorlar. Kayak dünyanın en zor sporudur. Zor olduğu gibi çokta pahalı bir spor. Bu konuda maddi durumu kötü olan çocuklarımız var. Malzemeleri karşılayabilmek için zorlu süreçler geçiriyoruz. Bunun için Kaymakamımız Osman Doğramacı, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz bu konuda bizlere çok destek oluyorlar. Kar şartları ve iklim şartları değiştiği için bizimde sürekli kayak malzemelerini değiştirmemiz gerekiyor. Buna yönelik malzemelerimiz her yıl düzenli bir şekilde gelirse ve kamp eğitim merkezimiz olursa daha çok çocuğa hitap etmeye başlayacağız. Ülke sporuna daha çok sporcu kazandıracağız" dedi.



"Canımızı ortaya koyarak antrenman yapıyoruz"

Tüm imkansızlıklara rağmen çalıştıklarını belirten Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Ebru Arslan ise 8 yıldır kayak yaptığını söyleyerek, "Hedefim uluslararası üniversiteler yarışına katılmak. Uluslararası yarışlarda derece almak, ayrıca ülkemize yeni rekorlar kazandırmayı çok istiyorum. Türkiye'de bulunan kayak sporcuları arasında en çok imkansızlıkla yarışan ve hazırlanan takım biziz. Diğer bölgelerin kamp eğitim merkezi, kar ezme aracı ve pistleri var. Bizde bunlardan hiçbiri yok, o yüzden kışın kendi ayaklarımızla ezdiğimiz zemini pist yapmaya çalışıyoruz. Yazın ne bir köy yolunda çalışabiliyoruz ne de karayolunda çalışabiliyoruz. Çoğunlukla Yüksekovaİran karayolunda yani İpekyolunda çalışmalarımızı zar zor yapıyoruz. Burada da trafik çok yoğun olduğu için adeta canımızı ortaya koyarak antrenman yapıyoruz. Çok imkansızlıklar içerisindeyiz" şeklinde konuştu.



“Her şeye rağmen et tırnak gibi çalışıyoruz’’

Milli sporculardan Merdan Mert de, yaptıkları antrenmanların çok zor olduğunu belirterek, “Genellikle kondisyona yönelik çok zor şartlar altında antrenman yapıyoruz. 12 yıldır kayaklı koşu sporu yapıyorum. Birçok uluslararası arenada yer aldım. Türkiye'de katıldığım birçok yarışta derece aldım. Çok sert antrenmanlar yapıyoruz. Çoğu zaman nabzımız 180190'lara çıkıyor. Bütün imkânsızlıklara rağmen arkadaşlarımızla beraber et tırnak gibi çalışıyoruz. Buradan bize emeği geçen antrenörlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

