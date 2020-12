Başkan Büyüksu kapı kapı gezerek öğrencilere kitap hediye etti

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kapı kapı gezerek öğrencilere kitap desteğinde bulundu.

Sık sık yaptığı hizmetlerle gündeme gelen Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, bu sefer korona virüsten dolayı evde kalan öğrencilere destek verdi. Esendere beldesinde bulunan tüm öğrencilere ders kaynaklarını sağlayan Başkan Büyüksu, soğuk havalara rağmen ‘Evde kal geleceğe hazırlan’ sloganıyla yola çıkarak, evleri tek tek gezerek öğrencilere kitapları hediye etti.

Her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını belirten Başkan Dırbaz Büyüksu, “Biliyorsunuz bütün dünyayı saran bir pandemi var. Ülkemizi de ciddi bir şekilde etkisinin altına aldı. Bu pandemiden dolayı tüm okullar kapanmış durumda. Bu durumda tüm öğrencilerimiz uzaktan eğitim görüyorlar. Bizde eğitime katkı ve öğrencilerimizin geleceği için tüm belde öğrencileri için kitap setlerini aldık. Maddi durumlarına bakılmaksızın tüm öğrencilerimize kitap setlerini aldık. Bizde öğrencilerimiz için yollara çıkarak ev ev gezerek kitaplarımızı teslim ettik. Öğrencilerimiz de pandemi sürecini fırsata çevirsinler, bu kaynaklarla geleceğe hazırlansınlar. Biz her zaman eğitime destek verdik ve bundan sonrada da hep desteğimizi sağlayacağız ve tüm öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirtiyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz eğitime istekli olsunlar, biz her zaman yanlarında olacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum, Allah yollarını açık eylesin’’ dedi.

Kitap setlerini alan öğrenci ve aileler ise Başkan Büyüksu’ya bu davranışından dolayı teşekkür ettiler.

