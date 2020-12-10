Hakkari Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Hakkari Belediyesi karla mücadele çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Hakkari Belediyesi sorumluluk alanındaki yol ağı için kış hazırlıklarını tamamlayarak karla mücadelede hazır duruma geçti. Karla mücadelede kullanılacak olan 19 araç hazır durumda bekletilirken, bu kapsamda 45 personel de karla mücadelede hazır duruma getirildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, karla mücadele ekibinin kış mevsimine hazır olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, “Kış mevsimi öncesinde araçlarımız hazır hale getirildi. 120 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. 19 araç, 45 personel hazır durumda bekliyor. Bu konuda deneyimli personelimiz de gerekli hazırlıklarını yaptı. Olası bir olumsuz hava durumunda, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm tedbirleri almış durumdayız. İnşallah, kış mevsimi boyunca herhangi bir mağduriyet yaşanmadan karla mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdiden kazasız belasız bir kış mevsimi diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.