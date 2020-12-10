Hakkari Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

İHA

Hakkari Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Hakkari Belediyesi karla mücadele çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı.
Hakkari Belediyesi sorumluluk alanındaki yol ağı için kış hazırlıklarını tamamlayarak karla mücadelede hazır duruma geçti. Karla mücadelede kullanılacak olan 19 araç hazır durumda bekletilirken, bu kapsamda 45 personel de karla mücadelede hazır duruma getirildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, karla mücadele ekibinin kış mevsimine hazır olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, “Kış mevsimi öncesinde araçlarımız hazır hale getirildi. 120 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. 19 araç, 45 personel hazır durumda bekliyor. Bu konuda deneyimli personelimiz de gerekli hazırlıklarını yaptı. Olası bir olumsuz hava durumunda, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm tedbirleri almış durumdayız. İnşallah, kış mevsimi boyunca herhangi bir mağduriyet yaşanmadan karla mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdiden kazasız belasız bir kış mevsimi diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetteki iskele demirlerinin içinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonetteki iskele demirlerinin içinde uyuşturucu ...
İnşaat demirleri arasında uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER İnşaat demirleri arasında uyuşturucu ele geçirildi
Vali Akbıyık'tan ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ mesajı
Hakkari Belediyesinde borç yapılandırması
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinde borç yapılandırması
Başkan Büyüksu kapı kapı gezerek öğrencilere kitap hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Büyüksu kapı kapı gezerek öğrencilere kitap ...
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
YEREL HABERLER Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ...
Hakkari’de maske ve etiket denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de maske ve etiket denetimi
Yüksekovalı kayakçılar, zor şartlara rağmen sevdalarından vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Yüksekovalı kayakçılar, zor şartlara rağmen ...
İŞKUR’un kendi işini kuranlara desteği sürüyor
YEREL HABERLER İŞKUR’un kendi işini kuranlara desteği sürüyor
Müdür Gür: "Hiçbir öğrencimiz eğitiminden uzak kalmayacak"
YEREL HABERLER Müdür Gür: "Hiçbir öğrencimiz eğitiminden uzak ...
Vali Akbıyık'tan "Mevlana Haftası" mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan "Mevlana Haftası" mesajı
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na ...
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yüksekovalı kayakçılar Türkiye şampiyonasına ...
İran sınırında kar temizleme çalışması
YEREL HABERLER İran sınırında kar temizleme çalışması
Otluca köyünde hummalı çalışma
YEREL HABERLER Otluca köyünde hummalı çalışma
Hakkari’de ara sokaklara asfalt serildi Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Bu yıl 22 kilometre beton ve asfalt yol yaptık”
YEREL HABERLER Hakkari’de ara sokaklara asfalt serildi Hakkari ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X