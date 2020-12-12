Hakkari'de kumar operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'de kumar oynadığı tespit edilen 13 şahsa toplam 16 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Hakkâri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince önceki gün yapılan çalışmalarda il merkezinde bir ikametin 2 katında bulunan depodan bozma mekanda kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan operasyonda kumar oynayan 13 şahsa toplam 16 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. İki işletmeci hakkında da "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.