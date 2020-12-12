Hakkari'de kumar operasyonu

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 16 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda, il merkezinde bir ikametin 2. katında bulunan depodan bozma mekanda kumar oynandığını tespit etti. Mekana operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 13 kişiye toplam 16 bin 250 lira idari para cezası uyguladı. İki işletmeci hakkında da "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-12-12 12:56:00



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