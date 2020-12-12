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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de kumar operasyonu

DHA

Hakkari'de kumar operasyonu


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 16 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda, il merkezinde bir ikametin 2. katında bulunan depodan bozma mekanda kumar oynandığını tespit etti. Mekana operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 13 kişiye toplam 16 bin 250 lira idari para cezası uyguladı. İki işletmeci hakkında da "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-12-12 12:56:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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