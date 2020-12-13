Belediye süs havuzunda kış bakımı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kış nedeniyle süz havuzunun bakımını yaparak yaz ayları için bekleme moduna aldı.

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye önündeki süs havuzunun bakım ve onarımı yapılarak donmaya karşı aparatları söküldü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, sabah saatlerinde havuzun suyunu boşaltarak genel bir temizlik yaptıktan sonra kapattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, su dolu havuzun soğuk havada donduğunu ve içindeki pahalı aparatların zarar gördüğünü ifade ettiler. Yetkililer, “Havuz suyunu boşalttık, önemli aparatlarını söktük. Donmaya karşı önlem alındı. Yaz aylarında ise aparatları tekrar takılarak halkın hizmetine açılacaktır” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.