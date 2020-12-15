Şemdinli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

– Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Belediye İş Sendikası yetkilileri ve belediye şirketi çalışanlarını makamında kabul ederek, toplu iş sözleşmesi imzaladı. Şemdinli Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında belediye şirketi çalışanlarının ücret iyileştirmeleri ve sosyal haklarını içeren toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2021 yılını kapsayacak olan sözleşme ile belediye şirketinde istihdam edilen çalışanlara ödenecek olan ücretlere ilişkin düzenlemeler sağlandı.

Belediye İş Sendikası yetkilileri ve belediye şirketi çalışanlarıyla bir araya gelen ve sözleşmeye imza atan Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Belediye İş Sendikası ve belediyemiz arasında 2021 yılında çalışanlarımıza ödenecek ücretler ve sağlanacak sosyal ve mali hakları içeren toplu iş sözleşmesini imzaladık. Gecesini gündüzüne katarak büyük bir eforla çalışan emekçilerimizin enflasyondan zarar görmelerini önlemek ve emeklerinin karşılığını almalarını temin etmek amacıyla imzaladığımız sözleşme; mali, sosyal haklar ve ücret iyileştirmelerini içeriyor. Tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onların mutluluğu her şeyden önemli" dedi.

Belediye İş Sendikası Yetkilisi Emin Yeşilova ise bugün bir ilk yaşandığını belirterek, “İlk defa hem sendika yetkilileri hem de belediye şirketi çalışanları bir belediye başkanı ile bir araya gelerek toplu sözleşme imzalıyor. Umarım bu bir ve örnek olur. Belediye Başkanı Tahir Saklı'ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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