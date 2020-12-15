Hakkari’de toplu taşıma araçları denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sabah saatlerinde birçok noktada denetim yaptı.

Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar; otobüs, minibüs ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Ekipler, şehir içi ve şehir dışı toplu taşıma araçlarının ön kısmı ve torpido gözünde maske, dezenfekten olup olmadığını da büyük bir titizlikle kontrol etti.

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