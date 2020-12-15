Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı yapan sürücü tutuklandı

'Sizce kim bu bebek?'

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan aracın yakıt deposunda 5 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yüksekova'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçenin girişindeki uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yakıt deposuna pet şişelerle zulalanmış 5 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-12-15 19:36:36



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