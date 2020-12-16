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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden başarılı öğrencilere ödül

İHA

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden başarılı öğrencilere ödül

Hakkari’de "Al Bayrağın Gölgesi4" projesi kapsamında "Polis İçin Bir Yazı Bir Çizi" isimli resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Al Bayrağın Gölgesi4" projesi kapsamında ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin katılımıyla düzenlediği "Polis İçin Bir Yazı Bir Çizi" isimli resim ve şiir yarışması sonuçları açıklandı. Değişik okullarda resim ve şiir dalında dereceye giren öğrenciler Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne davet edilerek ödüllendirildi.
Ödül törenine İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Müdür Yardımcıları Murat Soysay, Mehmet Zeki Duran, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli komiser Elif Dediş, Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, okul müdürleri, öğretmenler, toplum destekli polisler katıldı. Ödül töreninin açılışında konuşan Komiser Elif Dediş, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Al Bayrağın Gölgesi4" projesi kapsamında yarışma düzenlendiği belirtilerek, “Vatan, millet, bayrak çatısı altında polisimizi geleceğimiz olan çocuklara tanıtmak, sevindirmek, kendi düşünce, duygu ve becerilerini ortaya koyarak polis sevgisini ve imajını kelimelerle ifade etmelerini sağlamak amacıyla Hakkari’de öğrenim görmekte olan ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize yönelik “Polis İçin Bir Yazı Bir Çizi" isimli ödüllü resim ve şiir yarışması düzenlenmiştir. Toplam 150 katılımcının eserlerinin yer aldığı söz konusu yarışma sonucunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından resim ve şiir alanında dereceye giren öğrenciler tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.
Öğrencilerle yakından ilgilenerek ödüllerini takdim eden İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise ‘Polis İçin Bir Yazı Bir Çizi’ isimli resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere büyük emeği olan aile ve öğretmenlerine teşekkür etti.
Dereceye giren değişik okullardan 12 öğrenciye; scooter, kitap seti, kırtasiye seti ve bisiklet gibi değişik hediyeler verildi. Ödül töreninin ardından Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve beraberindekiler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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