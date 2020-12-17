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Hakkarili Savaş, maket uçaktan sonra İHA ve SİHA tasarlıyor

DHA

Hakkarili Savaş, maket uçaktan sonra İHA ve SİHA tasarlıyor


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ (DHA)HAKKARİ'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Savaş Tatlı (22), strafordan F35 savaş uçağı maketi yaptığı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 2 ay önce Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye davet edildi. Uçak mühendisi olmayı hayal ederken, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokula kadar okuyabilen Tatlı, daha sonra strafordan yolcu uçağı tasarladı. Tatlı, bu kez de atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda bakanlığın ve valiliğin kendisine verdiği malzeme desteğiyle insansız hava aracı (İHA) ve SİHA tasarlıyor.
Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde tek katlı toprak evde kiracı olarak yaşayan Savaş Tatlı, daha önce strafordan F35 savaş uçağı maketi yaptığı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 2227 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye davet edildi. Yarışmaya katılan Tatlı'yı, fuarı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tebrik etti. Uçak mühendisi olmayı hayal ederken, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokula kadar okuyabilen Tatlı, kendisine sağlanan desteklerle 2,5 ayda yaklaşık 5 kilometre uçabilen, gövdesi strafor olan 180 santimetre uzunluğunda bir yolcu uçağı tasarladı. Tatlı, bu kez de bakanlık ve valiliğin verdiği malzeme desteği ile yine gövdesi strafor malzeme olan 1 kilometre uçabilen İHA ve SİHA tasarlıyor. Tatlı'ya babası Naci Tatlı da destek veriyor. 
'DEVLETİMİZ DESTEK VERİRSE, MİLLİ SAVUNMA TANKI YAPACAĞIM'
Gaziantep´te 2227 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST yarışmasına, Boeing 737 yolcu uçağı projesiyle katıldığını anlatan Tatlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da oraya gelmişlerdi. Projemi beğenip, tebrik ettiler. Benim elimde yolcu uçağı var ve şu an devletimizin verdiği malzemelerle Türkiye´mizin bel kemiği olan İHA yapıyorum. Ama ben Hakkari Valimiz Sayın İdris Akbıyık'a sürpriz olarak SİHA yapıyorum. Bu işi evimin balkonunda yapıyorum. Milletimize daha faydalı biri olabilmek için devlet yetkililerinden bu konuda daha çok destek istiyorum. Elimde malzeme olursa benim yapamayacağım şey yok. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya söz verdiğim gibi, 2021'de TEKNOFEST'e katılmak için bir tane milli savunma tankı yapacağım. Babam da bu mesleği çok eskiden yapıyordu. Ben mesleği babamdan öğrendim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-12-17 09:12:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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