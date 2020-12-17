AK Parti heyeti İran sınırında

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesini ziyaret etti.

Gittikleri her yerde büyük bir coşku ile karşılanan Başkan Gür, bir taraftan teşkilat ziyareti diğer taraftan ise yöre halkı ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyor. İlk olarak Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesini ziyaret eden AK Parti heyeti, burada Belde Başkanı Rüştü Zeydan ve belde sakinleri tarafından karşılandı. Başkan Emrullah Gür, bir süre Başkan Zeydan ile görüşerek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Daha sonra İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesinin Esendere beldesini ziyaret eden AK Parti heyeti, burada da Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Belde sakinleri ile bir araya gelen AK Parti heyeti, Başkan Büyüksu’yu da makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Yüksekova ilçe merkezinde parti teşkilatı ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinleyen AK Parti heyeti, bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Hakkari genelde ziyaretlerinin sürdüğünü ifade eden AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kendilerini sevgi seli ile karşılayan yöre halkına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.