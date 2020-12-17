VEDAŞ ekibi Hakkari’de kış hazırlıklarını tamamladı

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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü kış hazırlıklarını tamamladı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü kış aylarında artan enerji ihtiyacını karşılamak ve yaşanacak muhtemel hasarları önlemek amacıyla gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü, HakkariVan kara yolu üzerinde bulunan Tekser mevkiindeki ambar sahasını ve araçlarını yenileyerek kış için hazır hale getirdi. Yeni hizmet binası olan Pehlivan Mahallesi Kayacan Caddesi H. Sait Cami yanı ÖSYM binasına taşınan VEDAŞ İl Müdürlüğü, tüketicilerine burada hizmet verecek. İl genelinde 345 personel, 64 araçla tüketicilerine hizmet verecek olan VEDAŞ İl Müdürlüğü tüm hazırlıklarını tamamladı.

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