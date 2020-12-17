Vali Akbıyık: “Hakkarimiz artık başarılarla anılmaya başlanmıştır”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’nin artık başarılarla anılmaya başladığını belirterek, “Genç, dinamik ve idealist öğretmenlerimiz, öğrencileriyle birlikte büyük hedefler peşinde koşmaya başlamışlardır” dedi.

Vali İdris Akbıyık, 2020 yılının ilk aylarında insanlık tarihinin yaşadığı en büyük musibetlerden biri olarak karşımıza çıkan korona virüs salgınının mart ayı ile birlikte ülkemizi de etkilemeye başladığını söyledi. Vali Akbıyık, “Tedbir olarak okullarımızda da yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Bir hafta gibi kısa bir sürede üç televizyon kanalı eğitimin hizmetine sunulmuş, Eğitim Bilişim Ağının (EBA) alt yapısı güçlendirilerek binlerce canlı dersin aynı anda yapılabileceği uzaktan eğitim süreci başlatılmıştır. Okullarımızın tüm kademelerinde uzaktan eğitim sürecini en etkili ve verimli şekilde yönetebilmek için öğretmenlerin dijital becerilerini arttırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca çevrimiçi kurslar düzenlenmiştir. Göreve başladığımız günden beri birinci önceliğimiz eğitim olmuştur. İlimizde son bir yılda, 40 okulumuz onarılmış, 25 yeni okulumuz hizmete konularak öğrencilerimizin daha ferah ve nezih bir ortamda eğitim almaları sağlanmıştır. İlimizdeki eğitim kurumlarının fiziki anlamda bütün sorunları çözülmüştür. Fatih projesi kapsamında son bir yılda 43 okulumuza daha etkileşimli tahta taktırılmış ve internet alt yapılarıyla hizmete sokulmuştur. Böylece ilimizin en ücra köşesine dahi etkileşimli tahta ve internet götürülmüş, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur” dedi.



“İlimiz, eğitimde artık bir dönüşüm ve şahlanışı yaşamaktadır”

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasıyla kentin öğretmen ihtiyacının giderildiğini kaydeden Vali Akbıyık, “Hakkari, tarihindeki en yüksek norm kadro doluluk oranına ulaşmıştır. Bu da süreklilik arz eden bir eğitimci kadrosu oluşmasına vesile olmuştur. Eğitime engel teşkil eden terör ve tüm olumsuzluklardan arındırılmış olan Hakkarimiz artık başarılarla anılmaya başlanmıştır. Genç, dinamik ve idealist öğretmenlerimiz, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışıyla öğrencileriyle birlikte büyük hedefler peşinde koşmaya başlamışlardır. Hedefe ulaşma azim ve karlılıkları, uzaktan eğitim yoluyla da olsa aynı hız ve heyecanla devam etmektedir. Eğitim camiasının bu gayretleri önemli başarıları da beraberinde getirmiştir. Yönetici ve öğretmenlerimiz, canlı dersler ve diğer çalışmalarla öğrencilerinin çalışma isteklerini diri tutmuş, veliler ile de sürekli iletişime geçerek, eğitime büyük katkılar sunmuşlardır. Bu kapsamda ‘Bir Kitap Bir İnsan’ ve son olarak ‘Her Ev Bir Okul’ projeleri hayata geçirilmiştir. Bu projelerle, öğrencilerin hem akademik başarılarının artması hem de dersten artan zamanlarını daha verimli geçirmeleri hedeflenmiştir. İlimiz, eğitimde artık bir dönüşüm ve şahlanışı yaşamaktadır. 2023 Eğitim Vizyonunda ifade edildiği gibi, tek kanatla uçmak mümkün değil. Öğrencilerimizi bir yandan çağın gereği dijital dünyaya hazırlarken, diğer yandan öz değerlerine sahip çıkan ve bunları özümseyen, insanlığın ortak değeri olması gereken erdemlere sahip olarak yetiştirmeye çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.



“Bilim ve teknoloji çağında kapıların bize açılması için doğru kapıyı çalmalıyız”

Teknolojinin artık eğitim hayatının vazgeçilmez unsuru ve olmazsa olmazlarından olduğunu dile getiren Vali Akbıyık, “Günümüz dünyası endüstride ve teknolojide 4.0 ile çağ atlarken, 5.0 ile de yapay zekanın sınırlarını zorlayarak bilimde zirveye ulaşmaya başlamıştır. Dolayısıyla böyle bir dünyada ülke olarak etkili bir konuma sahip olmak için çocuklarımıza eğitim yoluyla dijital becerileri kazandırma gerekliliği hasıl olmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde, ‘yeni dünyada’ öz kimliğimizi koruyarak etkin bir biçimde yerimizi almalıyız. Bilim ve teknoloji çağında kapıların bize açılması için doğru kapıyı çalmalıyız. Bilmeliyiz ki, boş evlerin kapısı içeriden açılmaz. Ülkelerin fiziki sınırları kapandı belki; ancak sanal dünyanın kapıları açıldı. Bu salgın sona erdiğinde kendilerini geliştiren insanlar diğerlerinden bir değil on adım önde olacaklar. Bu yüzden şu ana kadar merak ettiğimiz, zamanımız olsa da öğrensek dediğimiz konuları öğrenmenin tam zamanı. Unutmayalım ki işleyen beyin ışıldar, sürekli yeni şeyler öğrenerek beynimizde yeni sinir patikaları inşa etmeye devam etmeliyiz. Bu zorlu süreç boyunca, eğitim adına ve ülkemizin müreffeh geleceği için hiçbir özveriden kaçınmayan tüm eğitimcilerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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