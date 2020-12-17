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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de “Her Ev Bir Okul” projesi

İHA

Hakkari’de “Her Ev Bir Okul” projesi

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Akademisi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden başlatılan uzaktan eğitim sürecine destek verebilmek amacıyla bünyesinde uzaktan eğitim sürecini değerlendirme ve izleme komisyonu oluşturdu.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, valilik himayelerinde “Her Ev Bir Okul” projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Öncelikle her fırsatta ‘eğitim birinci önceliğimizdir’ diyerek eğitim öğretime olan desteklerini yineleyen ve böyle bir projenin vücut bulmasında camiamıza desteklerini esirgemeyen Valimiz İdris Akbıyık Beyefendiye şükranlarımızı arz ederiz. İlimizde eğitim öğretim sürecinde sıkıntıları iyi tespit ederek, eğitim sürecini daha etkili yönetmek, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde kendilerini yalnız hissetmemeleri, hem akademik hem de psikososyal olarak desteklenmesi ve paydaşlarımızla uyum içerisinde eğitimde kalite artışı sağlamak için yöneticiler ve ebeveynler olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Bizler de müdürlük olarak bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapma gayretiyle yedi ana bileşenden oluşan böyle bir projeyi hayata geçirdik. Zorluklar beraberinde güzelliği de getiriyor. Amaç, çocuklarımızın kalplerine dokunmak, gönüllerine girmek; biliyoruz ki insan; ellerini, yüreğini, aklını bir arada kullandığında mutlu olur. Bu projenin içinde bunların hepsi var. Ana eksene EBA TV'yi alarak öğrencilerimizi EBA platformundan yararlanabilecekleri kaynaklara yönlendirmek öncelikli hedeflerimizdendi. Bunda da başarılı olduk. Yine eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimizin EBA'dan faydalanmalarını sağlamak için de okullarımız ve kurumlarımızda EBA destek noktaları oluşturmuştuk. Birçok öğrencimiz bu destek noktalarından faydalanmakta, şimdi ise Bakanlığımızın çalışmalarına ilaveten yerelde ‘Her Ev Bir Okul’ projemizi hayata geçirerek, Hakkari MEM Youtube ve diğer resmi kanallarımız üzerinden uzaktan eğitimi güçlendirmeye çalışıyoruz. Projemizde; valimiz himayelerinde devam eden ‘Bir Kitap Bir İnsan’ projesinin çevrimiçi olarak sürdürülmesi, dijital eğitim sürecinde öğretmen, öğrenci iletişimi, online psikososyal dayanışma seminerleri, akademik gelişim, LGS ve YKS çevrimiçi deneme sınavları, WhatsApp Soru Çözme Hattı, tasarımbeceri ve müzik atölyeleri, topluma mal olmuş yazar ve şairlerin hayatı, kitap tanıtımı, şair ve yazarlık atölyesi gibi çalışmalarımız var. Öncelikle kurumsal olarak sosyal medya hesapları oluşturduk ve alanında en iyi uzman öğretmenlerimizin anlatımlarıyla sosyal medya hesaplarımız üzerinden masalları çocuklarla buluşturmayı hedefledik. Medeniyetimizden gelen dededen toruna, geçmişten geleceğe taşınan masallarımızı, çocuklarımızın dünyasına ışık olması için Youtube kanalımız üzerinden çocuklarımızla buluşturup çocuklarımızın hayal güçlerine, kalplerine ve ruhlarına güzel dokunuşlarla fark oluşturacağımıza inanıyoruz. Resim öğretmenlerimizin liderliğinde resim yapma sanatı, etkinlik saati ve egzersiz saati gibi yedi gün yedi farklı etkinlik yer alıyor. Ayrıca gönüllü öğretmenlerimizden oluşturulan akademik heyetimiz, LGS ve YKS örnek soru çözümlerinin videolarını Hakkari MEM Youtube üzerinden yayınlanmaya başladı. Kanalımız abone sayısı ve izlenme oranıyla hızla büyüyor. WhatsApp soru çözme hattı oluşturduk. Müdürlüğümüzce hazırlanmış örnek soruları köy köy gidip öğrencilerimize ulaştırıyoruz ve velilerinin gözetiminde evde sınav gerçekleştirip deneme sınavı yaptırıyoruz. Çocuklarımızın evde kaliteli vakit geçirmeleri, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak, özel gereksinim duyan öğrenciler için programlar, okul tanıtımları, öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri yapımlar ve velilere de yönelik içeriklerle zenginleştirmek için projemizin mutfağında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Öğrencilerimizin her gün yeni içerikler bulabileceği dijital eğitim platformunun çocuklarımıza, bu zor koşullarda faydalı ve güzel bir fırsat olduğunu düşünüyor, hazırlamış olduğumuz https://youtu.be/XlQe873N18c kanalımızdan faydalanmalarını tavsiye ederim. Öncelikle eğitime olan her türlü desteğini esirgemeyen valimize tekrardan şükranlarımı arz eder ve bu projenin vücut bulmasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma; öğrencilerimizi bilgi ve ilim nefeslerinden mahrum bırakmayan tüm fedakar öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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