Hakkari'de 2 ton 115 kilo eroin ele geçirildi

– Hakkari’de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları neticesinde 2020 yılında toplam 2 ton 115 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafında yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 Aralık 2020 günü Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi Güldalı köyü yol güzergahında batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurulmuş, yapılan aramada aracın bagaj kısmında paketlenmiş olarak toplamda 103 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları neticesinde 2020 yılında Hakkari'de toplam 2 ton 115 kilo eroin maddesinin ele geçirildiği öğrenildi.

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