Yüksekova’da sokak hayvanları yeni evlerine kavuştu

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sokakta yaşayan hayvanlar için ‘Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ açıldı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’nın talimatları üzerine Suüstü köyünde 7 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen hayvan barınağı çetin kış öncesi hazır hale getirildi. Yüksekova Belediyesi ekipleri barınağın hazır hale gelmesi üzerine ilçe merkezinde bulunan sokak hayvanlarını toplayarak merkeze aldı.

Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan’dan bilgi aldı. Tüm hayvan severleri barınağa sahip çıkmaya çağıran Kaymakam Doğramacı, “Yüksekova’mızda, barınağımız yavaş yavaş faaliyete başladı. Bizim çevremizde yaşayan dostlarımız eskisinden daha çok mutlu ve daha sağlıklı ve daha sıcak bir ortamda yaşıyorlar. Bu iş sadece bizim ve belediyede çalışanın 35 kişinin işi değil tüm Yüksekovalıların işi. Tüm Yüksekovalıları bu rehabilitasyon merkezimizi sahiplenmeye çağırıyoruz. Biz burada daha iyi bakımlarını yapıyoruz, dışarıda herhangi bir kazaya karışmış bir hayvanımıza hemen müdahalede bulunup tedavi altına da alıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.