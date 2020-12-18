Elektrik ekibinin kamyoneti uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, elektrik arıza ekibinin içinde bulunduğu kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Derecik ilçesinin merkez mahallesinde meydana geldi. Vapurtepe Mahallesi'ne elektrik arıza onarımına giden ekibin içinde bulunduğu Vangölü Elektrik Dağıtım şirketine ait kamyonet, virajda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, uçurumdan yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Özkoyuncu, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Abdullah KAYA

2020-12-18 10:25:52



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