Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ŞemdinliDerecik kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan Mesut Özkoyuncu olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ile Özkoyuncu’nun cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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