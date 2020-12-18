Hakkari’de uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ve Yüksekova ilçelerinde yapılan operasyonda 5 kilo eroin ile 5 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Derecik ilçesi Hacıbey köyü Aydınlık Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda araziye atılmış 2 adet bidon içerisindeki peynirlerin arasına gizlenmiş vaziyette 83 paket halinde toplam 5 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsal alanında yapılan operasyonda ise kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 5 bin 20 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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