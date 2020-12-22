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Haberi Hakkari Valiliği duyurdu Alkollü içki firması geri adım attı

İHA

Haberi Hakkari Valiliği duyurdu Alkollü içki firması geri adım attı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Kayme Sarayı’nın bir alkollü içki firmasınca ürünlerinde kullanılması birçok tepkiyi beraberinde getirmişti. Hakkari Valiliğinin girişimleri sonucu ilgili firma geri adım attı.
Hakkari Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Hakkari Kayme Sarayı bir alkol firmasınca talihsizce ürünlerinde kullanılmıştır.Anayasamız ve uluslararası sözleşmelerce inanç değerleri teminat altına alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde idari süreç başlatılan konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir" denilmişti.
Daha sonra yapılan açıklamada ise, "Hakkari Kayme Sarayı, bir alkol firması tarafından ürünlerinde kullanılması üzerine Valiliğimiz tarafından başlatılan girişimler sonucu sorumlu firma, üretimin durdurulduğunu ve piyasadaki ilgili kutuların kaldırmaya başlandığını beyan etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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