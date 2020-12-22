Kayme Sarayı’nın resminin alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılması durduruldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Kayme Sarayı’nın alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılması durduruldu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, "Manevi değerimize yapılan çirkin davranış ile alakalı girişimlerimiz sonucu ilgili firma, Kayme Sarayımızın görselini kullandığı reklamını durdurup, piyasadaki kutuları da geri çekecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın duyarlılığı ve girişimleri için de bütün Hakkarililer adına teşekkür ederiz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.