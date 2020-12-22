Hakkari'nin ilk heykel sergisi, sanatevine dönüştürülen çayevinde açıldı



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ (DHA)HAKKARİ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Firdevs Sağlam, pandemiden dolayı kapanan çayevini sanatevine dönüştürüp, kentte ilk defa heykel sergisi açtı.

Yurt içi ve yurt dışında sergiler düzenleyen öğretim üyesi Dr. Sağlam'ın 4'üncü sergisi, Hakkari Çevre Yolu üzerinde bulunan ve pandemiden dolayı kapandığı için sanatevine dönüştürülen çayevinde açıldı. Açılışa, Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Hakkari Şube Başkanı Suzan Selimoğlu, bazı STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Sağlam, Hakkari'de açtığı sergisinde, dünyadaki tüm formların eril ve dişil yapıda olduğunu, bu formların hem birlikteliği hem de evrenin devamlılığını sağladığını, eril ve dişil formları soyutlayarak bir dizi yakalamayı ve bu iki karşıt kavramı kullanarak bunlardan oluşan bir sentezi izleyicilerle buluşturmayı amaçladığını söyledi.

HAKKARİ´DE BİR İLK

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, kentin çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, kentte ilk defa bir heykel sergisi açıldığını dile getirdi. Taş, "Hocamız, Hakkari'de güzel sanatların çok güzel bir örneğini yaşattı. Heykel sergisi açtı. Bu Hakkari için, bizim için bir ilktir. Hakkari'de ilk defa heykel sergisi sanatı ile karşı karşıyayız. Geçmişte Hakkari´mizin güzelliklerini, fotoğraflarını, resimlerini yöresel ürünlerini sergiledik. Bu anlamda üniversite bünyesinde görev yapan Firdevs Sağlam Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hakkari daha pek çok farklı güzelliklere ev sahipli yapacak bir ildir. Geçmişi, tarihi herkesçe bilinmektedir" dedi.

`ÇAYEVİNİ SANATEVİNE DÖNÜŞTÜRDÜK´

28 Aralık´a kadar açık kalacak olan sergiyle ilgili bilgi veren Dr. Firdevs Sağlam da büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Pandemi nedeniyle zor günlerin yaşandığını, hayata tutunmak için de sanatın gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak istediğini belirten Sağlam, "Bu sergide eril ve dişil kavramlarını ele aldım. Bu kavramları soyutlayarak bir dizi oluşturmaya çalıştım. Bunları sergileyeceğim. Sergimin yapılacağı alan daha önce bir çayeviydi, ama dünyayı etkisi altına alan bir pandemi süreci var. Pandemiden dolayı birçok kamu kuruluşu ve özel sektör kapanmış durumda. Biz de kent içinde bir sanat alanı oluşturduk. Çayevini sanatevine dönüştürdük. Sanat, insanın hayatında hep var olmuştur. Sanatın gücü insana artı değerler katmaktadır. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözü de bu zor günlerde, hayata tutunmamızda sanatın gerekliliğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Çalıştığım üniversitede kendi öğrencilerim var. Fakat atölyemin olduğu mahallede beni görmeye gelen çocukların bazıları ilk defa heykel görüyor. Hatta çocuklar tek değil orada yaşayan tüm mahalleli çok meraklı. Çocuklar bazen yardıma geliyor onlara heykellerle ilgili bazı teknikler öğretiyorum" diye konuştu. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-12-22 13:14:37



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