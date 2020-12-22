Hakkari’de yollar tazyikli suyla yıkandı

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– Hakkari’deki Özdemir Sokak itfaiye ekibi tarafından tazyikli suyla yıkandı.

Birçok önemli iş yerlerinin bulunduğu Gazi Mahallesi’ndeki Özdemir Sokak, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı. Sokağa giren itfaiye ekibi, esnafın kepenklerini dahi dezenfekte etti. Esnaf da ellerine aldıkları fırçalarla iş yerlerinin önünü temizleyerek itfaiye ekibine destek verdi.

İtfaiye ekibine teşekkür eden esnaf, kar düşmeden önce caddelerinin tamamen temizlendiğini belirtiler.

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