Hakkari’de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı Ticari taksi sürücüleri zincir bağlama telaşı içine düştü Vatandaşlar: Bereket gelmeye başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari kent merkezinde lapa lapa kar yağışı yağmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan taksi şoförleri zincir bağlama telaşı içine düştü.



Hakkari’de aniden başlayan kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle ticari taksi sürücüleri zincir bağlama telaşı içine düştü. Bazı vatandaşlar ise ellerine açarak bekledikleri rahmetin geldiğini söyledi. Kar yağışı ile birlikte kayak merkezinin de canlanmaya başlayacağını ifade eden vatandaşlar, yağışların beraberinde bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Hakkari’ye ayrı bir renk katan aydınlatma ışıkları kar yağışı ile birlikte kent merkezine ayrı bir güzellik kattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.