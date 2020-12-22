Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu



Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, ilçe merkezinde cadde ve sokakları beyaza bürürken, yağışa sevinen çocuklar ise kar topu oynayıp, kayarak karın keyfini çıkardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün yağmaya başlayan kar ile birlikte etkisini yitirmeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken, kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini arttırdığı belirtildi. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı belirtilirken, meteoroloji verilerine göre, kar yağışı iki gün etkili olup ardından tekrar yerini mevsim normallerinin üzerinde sıcak havaya bırakacağı ifade edildi.

Bu arada kar yağışına sevinen çocuklar ise sokağa çıkarak kar topu oynayıp, karda kaymanın keyfini yaşadı.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-12-22 23:13:37



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