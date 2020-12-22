Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu

DHA

Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu


Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, ilçe merkezinde cadde ve sokakları beyaza bürürken, yağışa sevinen çocuklar ise kar topu oynayıp, kayarak karın keyfini çıkardı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün yağmaya başlayan kar ile birlikte etkisini yitirmeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken, kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini arttırdığı belirtildi. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı belirtilirken, meteoroloji verilerine göre, kar yağışı iki gün etkili olup ardından tekrar yerini mevsim normallerinin üzerinde sıcak havaya bırakacağı ifade edildi.
Bu arada kar yağışına sevinen çocuklar ise sokağa çıkarak kar topu oynayıp, karda kaymanın keyfini yaşadı.
 DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2020-12-22 23:13:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari’de kar nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası Kazaya giden trafik polisleri az daha şarampole yuvarlanıyordu
YEREL HABERLER Hakkari’de kar nedeniyle kayganlaşan yolda trafik ...
Hakkari Belediyesinin kar mesaisi başladı
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinin kar mesaisi başladı
Yüksekova’da kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Yüksekova’da kar yağışı başladı
Hakkari’de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı Ticari taksi sürücüleri zincir bağlama telaşı içine düştü Vatandaşlar: Bereket gelmeye başladı
YEREL HABERLER Hakkari’de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız ...
Hakkari’de yollar tazyikli suyla yıkandı
YEREL HABERLER Hakkari’de yollar tazyikli suyla yıkandı
Hakkari’de mezarlığa bira şişelerinin atılmasına tepki
YEREL HABERLER Hakkari’de mezarlığa bira şişelerinin atılmasına ...
Ensar Vakfından dar gelirli ailelere yardım eli
YEREL HABERLER Ensar Vakfından dar gelirli ailelere yardım eli
Hakkari'nin ilk heykel sergisi, sanatevine dönüştürülen çayevinde açıldı
YEREL HABERLER Hakkari'nin ilk heykel sergisi, sanatevine ...
Eski milletvekili Özbek’ten örnek davranış
YEREL HABERLER Eski milletvekili Özbek’ten örnek davranış
Kayme Sarayı’nın resminin alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılması durduruldu
YEREL HABERLER Kayme Sarayı’nın resminin alkollü içecek kutularının ...
Hakkari’de heykel sergisi Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam'ın heykel sergisi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Hakkari’de heykel sergisi Dr. Öğretim Üyesi Firdevs ...
Milli Eğitim Bakanlığından Hakkari’ye 850 tablet
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlığından Hakkari’ye 850 tablet
Haberi Hakkari Valiliği duyurdu Alkollü içki firması geri adım attı
YEREL HABERLER Haberi Hakkari Valiliği duyurdu Alkollü içki firması ...
Hakkarili 14 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor
YEREL HABERLER Hakkarili 14 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor
Çukurca spor komplesi yapımı
YEREL HABERLER Çukurca spor komplesi yapımı
Kayme Sarayı için idari süreç başlatıldı
YEREL HABERLER Kayme Sarayı için idari süreç başlatıldı
Hakkari’deki iş yerlerinde yağ ölçümü
YEREL HABERLER Hakkari’deki iş yerlerinde yağ ölçümü
Hakkari’de 30 yıllık ulaşım çilesi sona erdi Engelli Mehmet’ten Vali Akbıyık’a alkışlı teşekkür Teleferik ile ulaşım 30 yıl sonra sona erdi
YEREL HABERLER Hakkari’de 30 yıllık ulaşım çilesi sona erdi Engelli ...
Hakkari Belediyesinden şehir temizliği
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden şehir temizliği
Yüksekova’da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Yüksekova’da kısıtlama sessizliği
Yüksekova’da yalancı bahar
YEREL HABERLER Yüksekova’da yalancı bahar
Çukurca Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Çukurca Belediyesinden sokak hayvanlarına mama ...
Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlar unutulmadı
YEREL HABERLER Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlar ...
Hakkarililer kısıtlamalara uyuyor
YEREL HABERLER Hakkarililer kısıtlamalara uyuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X