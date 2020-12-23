Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

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Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezde 18 köy ve 34 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 4 köy ve 18 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, 74 yerleşim yerinin saat 08.30 itibarı ile ulaşıma kapandığını belirterek, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirttiler.

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