Hakkari'de kumar operasyonu



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de il merkezindeki bir adreste polis kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonla, belirlenen adresteki 7 kişiye toplam 8 bin 750 lira idari para cezası uygulanırken, 10 kişiye de Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmak suçundan 31 bin 500 TL de idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, il merkezindeki bir adreste kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 109 adet iskambil kağıdı, 4 bin 600 dolar ve 2 bin 110 TL para ele geçirilirken, iş yeri sahibine 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. 7 kişiye de 'Kumar oynamak' suçundan toplam 8 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca operasyon düzenlenen adreste 10 kişiye Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmak suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 31 bin 500 TL idari yaptırım tutanağı tanzim edildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-12-23 11:46:27



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