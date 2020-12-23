Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Hakkari’nin ŞemdinliYüksekova kara yolunda kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi.

Karayolları 114. Hakkari Şube Şefliğine bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler, 7/24 kara yolunu ulaşıma açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. ŞemdinliYüksekova kara yolunda çalışma yapan bir iş makinesi de Güzelkonak bölgesinde devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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