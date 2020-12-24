Hakkari’de 59 yerleşim yeri ulaşama kapandı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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– Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili solan kar yağışı nedeniyle merkezde 8 köy ve 15 mezra, Yüksekova ilçesinde 3 köy ve 9 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 6 köy ve 18 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirttiler.

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