Bakıma muhtaç 3 zihinsel engelli kardeş yardım eli bekliyor Hakkari’de maaşları kesilen engelli kardeşler maaşlarının geri verilmesini istiyor Zihinsel engelli kardeşlerin tek istediği sıcak bir yuva

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakıma muhtaç 3 zihinsel engelli kardeş yardım eli bekliyor Hakkari’de maaşları kesilen engelli kardeşler maaşlarının geri verilmesini istiyor Zihinsel engelli kardeşlerin tek istediği sıcak bir yuva

İHA

Bakıma muhtaç 3 zihinsel engelli kardeş yardım eli bekliyor Hakkari’de maaşları kesilen engelli kardeşler maaşlarının geri verilmesini istiyor Zihinsel engelli kardeşlerin tek istediği sıcak bir yuva

Hakkari’de toprak damlı evde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren yatağa mahkum zihinsel engelli Rahmi Bal ile zihinsel engelli kardeşleri İslam Bal ve Hamza Bal kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
Hakkari’nin Bulak Mahallesi Gültekinler semtinde babadan kalma toprak damlı evde yaşam mücadelesi veren doğuştan zihinsel engelli Rahmi (51) İslam (49) ve Hamza Bal (47) aynı evde ikamet ettikleri için engelli maaşlarının kesildiği öğrenildi. Zihinsel engelli İslam Bal’ın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) aylık aldığı 800 lira ile geçinmeye çalışan engelli kardeşlerin içler acısı hali yürekleri dağladı. Engelli maaşı kesilen üstüne üstlük bakıcı desteği almayan yüzde 84 zihinsel engelli Rahmi Bal, 2 yıldır yatağa mahkum yaşıyor. Engelli üç kardeş yetkililerden ve hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor. Aynı adreste ikamet ettikleri gerekçesiyle kardeşleri Rahmi ve Hamza’nın engelli aylıklarının kesildiğini iddia eden yüzde 82 raporu bulunan İslam Bal, ”Yetkililerden kardeşlerinin kesilen maaşlarının ödenmesini ve kendilerine bakıcı yardımında bulunulması çağrısında bulundular. Zihinsel ve psikolojik yüzde 82 engelli olduğunu belirten Bal, "Bir tek benim engelli maaşım geliyor. O da ayda 800 TL. Abim ve kardeşimin engelli maaşlarını kestiler. Nedeni ise aynı eve ikamet etmemiz. Abimiz 2 yıldır yatağa mahkum yaşıyor. Abimin yüzde 84 raporu olmasına rağmen bakıcı desteği verilmiyor. Günde bir öğün yemek yiyor. Yataktan çıkamıyor. Bitkisel hayatta gibi. Bir deri bir kemik kalmış. Yatakta hep düşünüyor. Tırnakları ve saçı uzamış. Bakımını yapacak kimse yok. Bizde engelliyiz. Bazen kendimizden geçiyoruz. Evin yolunu bile bulamıyoruz” dedi.

“Engelli kardeşlerimin maaşının bağlanmasını istiyorum”
Bal, "Toprak damlı bir evde yaşıyoruz. Devlet bize kömür yardımı yapıyor. Ama kömürü tutuşturacak odunumuz yok. Biz kartonlar kömürü tutuşturmaya çalışıyoruz. Evimiz çok eski. Çökmek üzere. Tapulu arazimiz var. Yetkililerden prefabrik bir ev ve abim ve kardeşimin de engelli maaşlarının bağlanmasını ayrıca bakıcı görevlendirilmesini istiyorum” diye konuştu.
Yüzde 45 zihinsel engelli Hamza Bal ise, "Kendisinin bir yıl önce İşKur tarafından toplum yararına çalışma programı kapsamında geçici olarak 6 aylığına çalıştırılması nedenle engelli maaşının ve yeşil kartının iptal edildiğini ifade ederek, İşKur’daki işinin bitmesine rağmen engelli maaşının bağlanmadığını söyledi.

“Üç engelli 800 TL maaşla geçiniyoruz”
Biz üç engelli kardeş aynı evde yaşadıklarını ifade eden Bal, “Abimiz Rahmi yıllardır yatalak halde yatağa mahkum yaşıyor. Maddi durumumuz da çok kötü. Abim İslam tek maaş alıyor. Onun aldığı 800 TL ile geçinemiyoruz. Ben ve Rahmi maaş alamıyoruz. Nedeni ise aynı evde ikamet etmemiz” dedi.

“Tapulu arazimiz var, devlet bize prefabrik ev yapsın”
Havaların soğumasıyla birlikte devletin kömür yardımında bulunduğunu fakat yakacak odunlarının olmadığını anımsatan Bal, ”Odunumuz olmadığı için kağıt ile sobayı yakmaya çalışıyoruz. Kapı ve pencerelerimiz ahşap. Çok soğuk giriyor içeriye. Ev bize ait ve tapulu. Devlet en azından bize prefabrik bir ev yapabilir” dedi.

“Bakıcı desteği istiyoruz”
Bakıma muhtaç olduklarını ifade eden Bal, ”Üçümüz de engelli olduğumuz için ne yemek yapabiliyoruz ne evi toplayabiliyoruz. Bizim engelimiz doğuştan gelen bir rahatsızlık. Bazen bir ay veya iki ay iyiyiz. Sonra aniden hayattan kopuyoruz. Bakıma muhtacız” dedi.

“Engelli maaşımız kesildi”
"Rahmi abimin yüzde 84 İslam abimin yüzde 82 benim ise yüzde 45 zihinsel engelli raporum var" diyen Bal,” Ben İşKurda çalıştığım için maaşım kesildi. Rahmi abim ise hakime para istemiyorum dediği için raporu iptal edildi. Hakim de ciddiye aldı. Sonuçta akli dengesi yerinde değil. Ne dediğini bilmiyor. Bu olaya anlam veremiyoruz. Normalde %80 raporu olanlar bakıcı desteği dahi alıyor. Bizlerde ne maaş var nede bakıcı. Sayın Valimiz İdris Akbıyık’tan destek ve yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yetkilileri ise, İslam Bal’ın kendilerinden aylık 800 TL aldığını, Rahmi Bal’ın yardım için başvurmadığını Hamza Bal’ın ise daha önce sigortalı bir işte çalıştığını ve kendilerine yeniden başvuru yapmadığı için maaşının kesildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hakkari heyetinin Ankara ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Hakkari heyetinin Ankara ziyaretleri devam ediyor
Hakkari’de 20 yerleşim yeri kapandı
YEREL HABERLER Hakkari’de 20 yerleşim yeri kapandı
Yüksekovalı esnaf kardan korona virüs yaptılar
YEREL HABERLER Yüksekovalı esnaf kardan korona virüs yaptılar
Yüksekova’da Kısıtlamadan sonra ekipler yolları küreklerle temizledi
YEREL HABERLER Yüksekova’da Kısıtlamadan sonra ekipler yolları ...
Hakkari'de karda mahsur kalan çoban ve koyunlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de karda mahsur kalan çoban ve koyunlar ...
Yüksekova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Dağda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı 2800 rakımda karda mahsur kalan hayvanları il özel idaresi kurtardı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı 2800 rakımda ...
Yüksekova'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ...
Hakkari okular bölgesi suya kavuşuyor
YEREL HABERLER Hakkari okular bölgesi suya kavuşuyor
Geylani ailesinden ‘Kayme Sarayı’ teşekkürü
YEREL HABERLER Geylani ailesinden ‘Kayme Sarayı’ teşekkürü
Hakkari’de 59 yerleşim yeri ulaşama kapandı
YEREL HABERLER Hakkari’de 59 yerleşim yeri ulaşama kapandı
Geylani ailesinden ‘Kayme Sarayı’ teşekkürü
YEREL HABERLER Geylani ailesinden ‘Kayme Sarayı’ teşekkürü
Yüksekova'da karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Yüksekova'da karla mücadele çalışması
Kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi
YEREL HABERLER Kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi
Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
Hakkari'de kumar operasyonu
YEREL HABERLER Hakkari'de kumar operasyonu
Hakkari heyetinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ziyaret
YEREL HABERLER Hakkari heyetinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ...
Hakkari’de kar timleri görev başında
YEREL HABERLER Hakkari’de kar timleri görev başında
Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Çocukların karda top keyfi
YEREL HABERLER Çocukların karda top keyfi
Yüksekova’da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu
YEREL HABERLER Yüksekova’da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu
Yüksekova'da aralıkta buğday ekimi
YEREL HABERLER Yüksekova'da aralıkta buğday ekimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X